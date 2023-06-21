شبكة عالمية تعذب القرود مقابل المال.. ما العقوبة؟

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وجود شبكة عالمية تعذب القرود منتشرة من إندونيسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويدفعون أموالا لإندونيسيين مقابل تعذيب وقتل قرود المكاك الصغيرة وتصوير هذا الأمر.

كيف بدأت القصة؟

وبدأت هذه القصة على منصة «يوتيوب» عقب انتشار مقاطع لتعذيب الحيوانات انتقلت إلى تطبيق تليجرام فيما بعد، وتعقبت الشرطة ناشري هذه الفيديوهات، وتم اعتقالهم، ولكن استطاع صحفيون في «بي بي سي» التخفي ومعرفة سبب هذه الوقائع المشينة.

فيديوهات مربحة

ووجد الصحفيون أن الأشخاص يبيعون الفيديوهات إلى أشخاص في أمريكا، ما دفع الشرطة للقبض على 20 شخصا حول العالم من بينهم 3 سيدات في بريطانيا ومنهم رجل في ولاية أوريجون الأمريكية وجهت إليه لائحة اتهام الأسبوع الماضي.

تعذيب حسب المزاج

وتحدث موزع فيديو رئيسي في أمريكا للهيئة البريطانية مبينا أنه يسأل المشترين عن أداة التعذيب التي يريدونها ويخيرهم بين المطرقة والكماشة والمفكات، مبينا أنه احتقر نفسه لأن مال هذه الفيديوهات قذر مثل الأموال التي تأتي من تجارة المخدرات.

التوصل إلى المعذبين

ووصلت «بي بي سي» إلى اثنين آخرين معذبين يخضعان للتحقيق من ولاية آلاباما قتلا 4 قرود وكانت فيديوهات شديدة الوحشية، وتعمل الشرطة الفيدرالية حاليا للتحقيق مع كل المتورطين في هذا الأمر.

عقوبة التعذيب

وقال الوكيل الخاص بول وولبرت، الذي يشرف على تحقيق وزارة الأمن الداخلي، إن أي شخص متورط في شراء أو توزيع مقاطع فيديو لتعذيب القرود يجب أن «يتوقع طرقا على بابه في وقت ما، ولن يفلت من العقاب»، في الوقت الذي اعتقلت الشرطة الإندونيسية اثنين من المشتبه بتعذيبهما لقرود، وهما آسب يادي نور الحكمة، متهم بتعذيب الحيوانات وبيع أنواع تخضع لحماية قانونية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، كما حُكم على المشتبه به الثاني، إم أجيس راجانا، بالسجن ثمانية أشهر، وهي أقصى عقوبة لجريمة تعذيب حيوانات.