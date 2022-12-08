«الطفولة والأمومة»: لجنة لتأهيل الأطفال في واقعة فيديو «تعذيب الحيوانات»

تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة الرصد والإعلام بالإدارة العامة لنجدة الطفل، ما تم تداوله بإحدى البرامج التليفزيونية، بشأن قيام سيدة ببث محتوى يتضمن تعذيب حيوانات، ويظهر فيه أطفال بهدف التربح والتكسب من وراء تلك الفيديوهات.

لجنة من المجلس القومي للطفولة والأمومة

ووجهت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، وتقديم الدعم اللازم لهم، إذ تبين أن السيدة لديها 5 أطفال بأعمار 7، 8، 12، 14، 16 عامًا، وعلى الفور توجهت لجنة من المجلس مشكلة من أخصائيين نفسيين واجتماعيين ومحامٍ، إلى محل إقامة الأطفال مع أبيهم لعقد دراسة حالة اجتماعية للأسرة والأطفال، إذ أن الأب انتقل بمجرد ضبط زوجته إلى منزل الزوجية، وأقام الأطفال مع الجدة للأب، والبالغ عمرها 72 عامًا والعمة التي تعاني من بتر في القدم، وجميعهم يقيمون في غرفة واحدة متواضعة، وتبين أنه في حالة غياب الوالد يتم رعاية الأطفال بمعرفة الجدة والعمة، وأن الأخيرة تتضرر من توقف صرف معاش تكافل وكرامة لها.

اصطحاب الأطفال لوحدة المشورة النفسية

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم اصطحاب الأطفال برفقة والدهم إلى وحدة المشورة النفسية والأسرية بخط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة، والاستماع لهم وعمل تقييم نفسي لتقديم الدعم اللازم، لافتة إلى أن اللجنة أوصت باستمرار تقديم جلسات دعم نفسي للأطفال للتخلص من الآثار السلبية الناتجة عن الظروف التي مروا بها، وكذا تقديم جلسات إرشاد أسري للأسرة بشأن التعامل الأمثل مع الأطفال.

وأكدت أنّ المجلس تواصل مع مدير برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي راجع بيانات عمة الأطفال، وأفاد بأنه سيتم الصرف بداية من شهر يناير لعام 2023، شامًلا شهري نوفمبر وديسمبر، وأن وزارة التضامن الاجتماعي اتصلت بالعمة وأبلغتها بما تم.

وشددت «عثمان» أن المجلس لن يدخر جهدًا في حماية الأطفال، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لهم وحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال، الذي قد يتعرضوا له، ويشيد المجلس بدور الإعلام في الكشف عن مثل هذه الوقائع.