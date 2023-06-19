أغنية «سمع هس» من فيلم «بيت الروبي» تصل لـ100 ألف مشاهدة على «يوتيوب»

نجاح كبير حققته أغنية «سمع هس» من فيلم «بيت الروبي»، وهي من غناء كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمود العسيلي.

نجاح أغنية «سمع هس» من فيلم «بيت الروبي»

وقد وصلت مشاهدات الأغنية إلى 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب في 24 ساعة على اليوتيوب، وهي من كلمات فليبينو، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يُعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج شركة سنرچي للإنتاج الفني، ومن المُقرر عرضه في دور السينما يوم 21 يونيو الجاري.