تقرير: اختفاء 80% من الأنهار الجليدية في آسيا بحلول نهاية القرن

حذّر علماء من أن الأنهار الجليدية في الهيمالايا التي توفر المياه الحيوية لما يقرب من ملياري شخص، مؤكدين أن الجليد يتعرض للذوبان بشكل أسرع من أي وقت مضى بسبب تغير المناخ، ما يعرض المجتمعات لكوارث.

واختفت الأنهار الجليدية بنسبة 65% بشكل أسرع من عام 2011 إلى عام 2020 مقارنة بالعقد السابق، وفقا لتقرير صادر عن المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة «ICIMOD».

ومع ارتفاع درجات الحرارة، سيذوب الجليد، وفقا لتوقعات العلماء المعنيين، إلا أن المقلق في الأمر هو سرعة حدوث ذلك، حيث زاد معدل ذوبان الجليد بشكل أسرع، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

الأنهار الجليدية في منطقة «هيندو كوش»

وقال التقرير إن الأنهار الجليدية في منطقة «هيندو كوش»، في الهيمالايا هي مصدر رئيسي للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1.65 مليار شخص آخرين في وديان الأنهار.

واستنادا إلى مسارات الانبعاثات الحالية، يمكن أن تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من حجمها الحالي بحلول نهاية القرن، كما قال المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة، ومقره نيبال، وهي منظمة حكومية دولية تضم أيضا الدول الأعضاء «أفغانستان وبنجلاديش وبوتان والصين والهند وميانمار وباكستان».

2 مليار شخص في آسيا يعتمدون على الأنهار الجليدية

وقالت إيزابيلا كوزيل، نائب رئيس المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال: «مع اعتماد ملياري شخص في آسيا على المياه الموجودة بالأنهار الجليدية والثلوج، فإن عواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي لا يمكن تصورها».