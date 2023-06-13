رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

باكستان تبدأ إجلاء 80 ألف شخص استعدادا لمواجهة إعصار بيبارجوي

كتب:

ا ش ا
01:03 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
إعصار بيبارجوي

إعصار بيبارجوي

بدأت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء، عمليات إجلاء 80 ألف شخص إلى بر الأمان على طول الساحل الجنوبي لباكستان، في إطار الاستعداد لمواجهة إعصار بيبارجوي الذي من المتوقع أن يجتاح المنطقة المكتظة بالسكان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

إجلاء 80 ألف شخص استعدادا لمواجهة إعصار بيبارجوي فى باكستان

من المرجح أن يكون الإعصار هو الأقوى الذي يضرب غرب الهند وباكستان منذ عام 2021، ويأتي بعد فيضانات مدمرة اجتاحت باكستان العام الماضي، وخلفت 1739 قتيلا وخسائر قدرها 30 مليار دولار.

 وحثت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في تغريدة على تويتر جميع المواطنين على البقاء في حالة تأهب، مضيفة أن تطور الموقف وتأثير الإعصار «لن يكون مؤكدا إلا مع مزيد من التطوير لنظام الطقس»، بحسب صحيفة باكستان توداي الباكستانية.

إعصار بيبارجوي فى باكستان

وقال شارجيل ميمون وزير الإعلام في إقليم السند، إن السلطات المدعومة من الجيش في باكستان أجلت حتى الآن 22 ألف شخص من البلدات الساحلية. ومن المتوقع أن يتم نقل ما تبقى من 80 ألف شخص قبل الخميس المقبل.

ويقول خبراء، إن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الأعاصير في منطقة بحر العرب، ما يجعل الاستعدادات للكوارث الطبيعية أكثر إلحاحًا.

اقرأ المزيد:

طوارئ في الهند لمواجهة تداعيات إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب

«القاهرة الإخبارية» إعلان حالة التأهب في الهند بسبب إعصار «بيبارجوي»

آخر تطورات إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. يؤثر على المجال الجوي

تحذير من سلطنة عمان بعد تشكل إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. ما هو؟

آخر تطورات حالة إعصار «بيبارجوي» في بحر العرب.. أين وصل؟
بقلم ا ش ا