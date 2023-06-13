باكستان تبدأ إجلاء 80 ألف شخص استعدادا لمواجهة إعصار بيبارجوي

بدأت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء، عمليات إجلاء 80 ألف شخص إلى بر الأمان على طول الساحل الجنوبي لباكستان، في إطار الاستعداد لمواجهة إعصار بيبارجوي الذي من المتوقع أن يجتاح المنطقة المكتظة بالسكان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

إجلاء 80 ألف شخص استعدادا لمواجهة إعصار بيبارجوي فى باكستان

من المرجح أن يكون الإعصار هو الأقوى الذي يضرب غرب الهند وباكستان منذ عام 2021، ويأتي بعد فيضانات مدمرة اجتاحت باكستان العام الماضي، وخلفت 1739 قتيلا وخسائر قدرها 30 مليار دولار.

وحثت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في تغريدة على تويتر جميع المواطنين على البقاء في حالة تأهب، مضيفة أن تطور الموقف وتأثير الإعصار «لن يكون مؤكدا إلا مع مزيد من التطوير لنظام الطقس»، بحسب صحيفة باكستان توداي الباكستانية.

إعصار بيبارجوي فى باكستان

وقال شارجيل ميمون وزير الإعلام في إقليم السند، إن السلطات المدعومة من الجيش في باكستان أجلت حتى الآن 22 ألف شخص من البلدات الساحلية. ومن المتوقع أن يتم نقل ما تبقى من 80 ألف شخص قبل الخميس المقبل.

ويقول خبراء، إن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الأعاصير في منطقة بحر العرب، ما يجعل الاستعدادات للكوارث الطبيعية أكثر إلحاحًا.