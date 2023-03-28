الهند: زلزال يضرب ولاية لداخ في منطقة الهيمالايا بقوة 4.3 درجة

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل بالهند أن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية لداخ في منطقة الهيمالايا.

الزلزال على عمق 105 كيلومترات

وأوضح المركز الوطنى في الهند، حسبما ذكرت قناة «إن دي تي في» الهندية، اليوم الثلاثاء، أن مركز الهزة الأرضية يقع على بعد 166 كيلومترا شمال بلدة «ليه»، وعلى عمق 105 كيلومترات، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.