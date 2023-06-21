قناة السويس تعلن إيرادات العام المالي الماضي في مؤتمر صحفي بعد قليل

تعلن هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، حصاد العام المالي الماضي في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، إذ يستعرض الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة آخر الإيرادات، وما حققته الهيئة من نجاحات خلال العام الماضي.

ويعقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بنادي الشاطئ في السويس، يستعرض خلاله مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذي يجرى فيه توسعة المجري الملاحي، بما يضمن زيادة الأمان الملاحي للسفن الضخمة ذات الغواطس الكبيرة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع التوسعة في القطاع الجنوبي بقناة السويس، يجرى على مسافة 40 كيلو من الكيلو 122 إلى 162 بتوسعه 40 مترا، وتعميق من 66 إلى 72 قدما.

أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قناة السويس نجحت في تحقيق زيادة بالإيرادات منذ يناير الماضي وحتى شهر مارس بنسبة 40% تقريبا، مشيرا إلى أن جميع الأشهر تشهد زيادة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف أن قناة السويس شهدت أعمال تطوير ضخمة على مدار السنوات الماضية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يولي القناة اهتماما كبيرا وحرصا على توفير كل الاحتياجات.

وأشار إلى أن هيئة القناة تستعد حاليا لتشغيل خدمة تمويل السفن في بورسعيد والسويس، خلال الأشهر المقبلة، وهي خدمة مهمة للسفن توفر مزيدا من الجذب لكبرى الشركات، موضحا أن المشروع يجرى بالتعاون مع وزارة البترول.