أنفاق قناة السويس.. من هنا عبرت التنمية لسيناء بعد ثورة 30 يونيو

بالتزامن مع حرب القوات المسلحة لاجتثاث جذور الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، كانت هناك ملاحم يومية أيضاً على أرض الإسماعيلية لتشييد أنفاق قناة السويس، بهدف تسهيل العبور بين الجهتين شرقاً وغرباً وتقليل زمن الرحلة للمواطنين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنفاق «تحيا مصر» بمحافظة الإسماعيلية في مايو 2019، ضمن 12 مشروعا تنمويا في منطقة القناة وسيناء، يشمل نفقين للسيارات، كل نفق به حارتين مرويتين في اتجاه واحد، لتحقيق معدل تدفق 2000 سيارة في الساعة.

10 معلومات عن أنفاق الإسماعيلية

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة قناة السويس، والمسؤولة عن إدارة وتشغيل الأنفاق، فإن أهم المعلومات عن الأنفاق تتمثل فيما يلي:

1- قطر الداخلي للنفق يبلغ 11.04 متر، والخارجي 12.06 متر، وارتفاع السيارات داخل النفق 5.5 متر.

2- يضم النفق 23 غرفة إخلاء في حالة الطوارئ، ويوفر أنظمة رادارات لربط سرعة السيارات.

3- يضم منطقتين أمنيتين لتفتيش السيارات شرق وغرب قناة السويس.

4- يضم منطقتين خدميتين وترفيهيتين شرق وغرب الأنفاق لتوفير الخدمات للمسافرين.

5- تتواجد ممرات طوارئ للأفراد كل 500 متر بطول النفق بواقع 10 ممرات طوارئ.

6- أقصى عمق للنفق يبلغ 45 مترا أسفل قناة السويس.

7- أقصى ارتفاع لدخول النفق 5.5 متر.

8- القدرة الاستيعابية لعبور السيارات للنفق تبلغ 50 ألف سيارة في اليوم، بواقع 100 ألف سيارة في النفقين "الشمالي والجنوبي

9- يحتوي على أحدث منظومة لإطفاء الحرائق على مستوى العالم، ويتم اخماد أي حريق قد ينشُب خلال 3 دقائق فقط.

10- يمر الفق أسفل قناتي قناة السويس القديمة والجديدة.

مواطنون: أنفاق الإسماعيلية شريان التنمية في سيناء

وقال السيد عبد الحميد، أحد سكان قرية «التقدم» بالقنطرة شرق، أولى القرى القريبة من أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، إن الأنفاق أصبحت الممر الأول لعبور كل مواطني الإسماعيلية وشمال سيناء.

وذكر لـ«الوطن»، أن الأنفاق اختصرت وقت الرحلة من 5 و6 ساعات بسبب كثرة السيارات على المعديات إلى أقل من نصف ساعة حال وجود زحام، مشيراً إلى تخصيص حارات للسيارات الملاكي وأخرى للنقل وأخرى للنقل الثقيل، لضمان تسهيل عبور المواطنين.

وقال مصطفى السيد، أحد المزارعين في شرق القناة، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مساحة الأراضي المزروعة في سيناء، بداية من القنطرة شرق وصولاً إلى شمال سيناء، وهو ما زاد من عدد السيارات المحملة بالخضر والفاكهة.

وتابع «أنفاق تحيا مصر كانت سببا في انتعاش حركة التجارة خلال السنوات القليلة الماضية، بعد نجاح عبور الخضروات والفاكهة في وقت قصير، وأجهزة التفتيش الحديثة في أنفاق قناة السويس سهلت عمليات التفتيش لاكتشافها ما يحتويه باطن السيارة من الداخل بدلاً من إنزال الحمولة كاملة».

ووجه المواطنون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات أنفاق تحيا مصر، وما تم من تعمير شرق قناة السويس للقرى من خلال مشروعات مبادرة «حياة كريمة».