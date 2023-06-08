رئيس هيئة قناة السويس: نسعى لإقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات وتوفير فرص عمل

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن اتفاقية التعاون بين شركة أنكوراج للاستثمارات وهيئة قناة السويس تستهدف إقامة مجمع صناعي للبتروكيماويات ضمن الجهود المبذولة لتنويع مصادر دخل الهيئة وتعزيز الجهود التنموية بمنطقة قناة السويس وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف «ربيع» خلال كلمته واستقباله للمهندس أحمد محرم المدير التنفيذي لشركة أنكوراج للاستثمارات اليوم الخميس، أن هيئة قناة السويس لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد محاور تنفيذ استراتيجية الهيئة الطموحة.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

شهد «ربيع» مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع شركة أنكوراج للاستثمارات لتنفيذ مشروع مجمع صناعي جديد للبتروكيماويات على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة اتفق فيها الجانبان على الشراكة لإقامة مصنع للبتروكيماويات على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بمنطقة شمال غرب خليج السويس في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة.

دعم المشروعات الكبيرة يحول مصر مركزاً إقليمياً للصناعة

قال المهندس أحمد محرم المدير التنفيذي لشركة أنكوراج للاستثمارات، إن دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة المشروعات الصناعية الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات، يساهم في أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للصناعة والبتروكيماويات والطاقة.

وأعرب المهندس أحمد عن امتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على خطة العمل المستقبلية.

ووقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندسة نيفان عماد الدين السيد مدير إدارة الأشغال ممثلا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع المهندس شريف سيد محمود مدير إدارة التطوير بشركة أنكوراج للاستثمارات