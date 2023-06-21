آخر أخبار الغواصة المفقودة تيتان.. أصوات غريبة تحت الماء كل 30 دقيقة

أكدت قوات خفر السواحل الأميركية، أن جهاز السونار المخصص لعمليات البحث عن الغواصة المفقودة تيتان التي انطلقت لاستكشاف موقع غرق السفينة تيتانك، شمال المحيط الأطلسي، قبل يومين، رصد أصواتا غريبة تحت الأعماق.

الغواصة المفقودة تيتان

ونشر خفر السواحل على الحساب الرسمي بموقع تويتر أن طائرة «بي 3»، كندية الأصل، رصدت أصواتا تحت الماء خلال البحث عن الغواصة المفقودة تيتان، ما دفع خفر السواحل إلى الاعتماد على عمليات موجهة عن بعد لمعرفة مصدر تلك الأصوات، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن الغواصة المفقودة مازالت مستمرة حتى العثور عليها.

وحسبما ذكرت التقارير الأمريكية، أن عملية البحث عن الغواصة المفقودة تيتان، المخصصة لاستكشاف موقع سفينة تيتانك، شهدت انضمام طائرة كندية إلى حملة البحث عن الغواصة ورصدت الأخيرة ضجيجا بالقرب من موقع الغواصة بعد نشر عدد كبير من أجهزة السونار في أعماق المحيط.

ورصدت الطائرة الكندية التابعة لخفر السواحل عدة أصوات في منطقة الغواصة المفقودة تيتان، كل 30 دقيقة، ولكن لم يحدد بعد التوقيت الدقيق لذلك، إلا أنها بينت أنه تم نشر سونار إضافي بعد 4 ساعات في محاولة لمعرفة مصدر تلك الأصوات.

عمليات إنقاذ الغواصة المفقودة تيتان

ويذكر أن عملية إنقاذ الغواصة المفقودة تيتان المخصصة لاستكشاف موقع غرق السفينة تيتانك بمياه المحيط الأطلسي العميقة، بدأت الإثنين الماضي، وكانت تقل 5 أشخاص لتوثيق حطام السفينة الأيقونية التي غرقت قبل أكثر من قرن، وتم الإبلاغ عن فقدان الغواصة مساء الأحد على بعد 700 كيلومتر جنوب سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند، حسبما ذكر مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشا.