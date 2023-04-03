زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر ساندويتش جنوب المحيط الأطلسي

أعلنت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، منذ قليل، أنّ زلزالًا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة جزر ساندويتش الجنوبية، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.

وذكرت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، أنّ زلزالًا حدث بؤرته على بعد 22.8 كيلومتر من سطح الأرض.

وضرب زلزال آخر صباح اليوم، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية، وزلزال آخر بلغت قوته 7 درجات وضرب غرب بابوازيا في غينيا الجديدة، فجر اليوم.