«البريد» يحذر عملائه من رسائل نصية مزيفة تخترق الحسابات المالية

ذكر البريد المصري، أنَّه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية، أو دفع تكاليف شحن بعائِد.

تحذير من رسائل تطلب بيانات تفصيلية

وأوضح البريد المصري أنَّ جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من العملاء أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

وشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أي معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

نصائح بعدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل

وحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة التي تستهدف اختراق الحسابات المالية، ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه يتمُّ اتخاذُ التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم المالية، وانتحال صفة مؤسسة حكومية.

ودعا البريد المصري جميع المواطنين إلى عدم التفاعل مع مثل هذه الرسائل، أو الضغط على أي روابط ترد من أرقام مجهولة، وفي حال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 16789.