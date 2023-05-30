«البريد» تحصل على جائزة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكارا بالسوق المصري

حصلت شركة «البريد للاستثمار»، الذراع الاستثماري للبريد المصري، على جائزة «شركة الاستثمار المباشر الأكثر ابتكاراً» في السوق المصري من مؤسسة «International Finance Awards»؛ لتميزها وتحققها نجاحا ملحوظا ومشاركتها في استثمارات ذات بُعد اجتماعي وتنموي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

معايير فنية متخصصة

وقال أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إن هذه الجائزة تمثل نجاحًا جديدًا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها شركة البريد للاستثمار خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حصول الشركة على هذه الجائزة جاء تقديرًا للدور الذي تلعبه الشركة في خلق قيمة اقتصادية ملموسة في السوق المصري.

وأشار إلى أن هذه الجائزة تُمنح وفقاً لعدد من المعايير الفنية المتخصصة يشرف عليها نخبة من الخبراء؛ وتهدف إلى تسليط الضوء على الشركات والمؤسسات التي حققت تميزا في الأداء والابتكار في القطاعات المختلفة على مستوى العالم.

استراتيجية شركة البريد للاستثمار

وأشار «عبدالرحمن» إلى أن استراتيجية شركة البريد للاستثمار باعتبارها الذراع الاستثماري البريد المصري تستهدف الاستثمار في الشركات والمشروعات الواعدة في مختلف القطاعات، والتركيز على قطاعي الخدمات المالية واللوجيستية، إضافة إلى الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية والتشغيلية، بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد القومي في إطار خطط التنمية المستدامة، مع تحقيق عوائد استثمارية مجزية، كما تدعم الشركة البريد المصري عبر تقديم المشورة الفنية الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية.

تطوير وتنويع الأنشطة الاستثمارية

ومن جانبه، قال أحمد محمود عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، إن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة نحو تطوير و تنويع الأنشطة الاستثمارية، وخلق بنية أساسية قوية إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة ونظم المراقبة الداخلية وإدارة المخاطر والحد من مخاطر التركز، بما يسهم في تعزيز الربحية.

وأوضح، أن شركة البريد للاستثمار قد حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال الاستثمار خلال العام والنصف الماضيين، خاصة الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والتنموي والتأثير المجتمعي والذي كان له الأثر البالغ في الفوز بهذه الجائزة، حيث استحوذت الشركة على حصة مساهمة قدرها 20٪ من إجمالي أسهم شركة «استادات» لإدارة المنشآت الرياضية، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تشغيل وإدارة أندية رياضية اجتماعية خارج القاهرة تحت مسمى «سيتي كلوب»، والتي تسهم بشكل كبير في تنمية العنصر البشري في المجتمع المصري.

وذكر، أن شركة «استادات» نجحت منذ انضمام شركة البريد للاستثمار إلى هيكل مساهميها، في زيادة عدد الفروع من 3 إلى 7 فروع، وتستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 15 فرعًا عبر محافظات الجمهورية، كما ارتفع عدد العضويات من 3 آلاف إلى 25 ألف عضوية، وفي سبيل تحقيق هدفها في النهوض بالرياضة المصرية، نجحت «استادات» في تسجيل 33 فريقا في رياضات مختلفة، وتسجيل نحو 10 آلاف عضو في أكاديميات النادي الرياضية.