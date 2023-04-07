وزير الاتصالات يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البريد المصري

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة

وضمت العضوية، أعضاء الادارة من المديرين بالهيئة وهم:-

• نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المناطق

• نائب رئيس مجلس الإدارة للتحول الرقمي

• نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالى

ثانياً: المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ثالثاً: أعضاء من ذوي الخبرة وهم:

- نهال كمال حسنين

- رامي أحمد عادل محمد أبو النجا

- مدحت مصطفى المدني

- خالد سري محمود حسين صيام

- نهى عدلي محمد عبد الرحمن

- عمر أحمد رياض الغنيمي

- محمد طارق يوسف

- عمر محمد عبد العزيز خطاب

- نيفين على فائق صبور

رابعاً: ممثل النقابة العامة للبريد

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عام.