محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة 

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني، المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

المخططات تسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين، والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لقرى محافظة القليوبية، مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

اعتماد المخطط التفصيلي بشبرا

وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية، تماشيا مع التنمية الحضرية التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأشار إلى أن فائدة المخطط لأي مدينة، يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن في البناء على حساب الأرض الزراعية ، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية.

وثمن محافظ القليوبية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الإنجاز المتميز، في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الآن.

وأكدت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كل المخططات المتبقية، بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وجميع الأجهزة المختصة.