الحكومة تحذّر عملاء البريد من الرسائل المزيّفة: لا تعطوا بياناتكم لأحد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حقيقة الرسائل الهاتفية المنسوبة للبريد المصري، والتي زعمت إخطار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم، والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية، بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، موضحا أنّه تواصل مع الهيئة القومية للبريد، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت الهيئة القومية للبريد، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الرسائل المزعومة مزيّفة ولم تصدر عنها، لافتة إلى أنّها لا ترسل أي رسائل نصية، ولم تتواصل مع العملاء للحصول على معلومات أو بيانات تخص حساباتهم.

وناشدت هيئة البريد، المواطنين، بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، تجنبا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وحال ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري 16789.

كما ناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).