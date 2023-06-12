«البريد» يطلق مشروع تحويل سيارات البريد القديمة للعمل بالكهرباء

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إنّ البريد ينفذ خطة استراتيجية واضحة، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال عدة خطوات فورية، ومنها مشروع استخدام سيارات تعمل بالكهرباء في توصيل البعائث البريدية كبديل للسيارات التي تعمل بالمواد البترولية.

وأشار إلى إطلاق المشروع بشكل تجريبي، حيث جرى تحويل سيارتي توزيع كانتا تعملا بالمواد البترولية إلى سيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، لاستغلالهم في خدمات التوزيع؛ مشيرًا إلى أنّ المشروع يستهدف تحويل وتحديث أسطول النقل بالكامل إلى سيارات تعمل بالكهرباء؛ بما يسهم في خفض الانبعاثات المُسبِّبة للتغير المناخي، وتقليل تكاليف التشغيل بأكثر من 70%، وبتكلفة استثمارية صغيرة.

مشروعات الطاقة الخضراء

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أنّ البريد المصري نفذ العديد من المشروعات التي تعمل بالطاقة الخضراء، مثل مكاتب البريد والمباني الإدارية والأثرية التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية؛ إضافة إلى الخدمات التي تأتي ضمن استراتيجية الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.