أسامة ربيع: نستهدف تعظيم الأصول.. ولا يمكن الاستغناء عن أي شركة تابعة لقناة السويس

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة أحد أجزاء استراتيجية هيئة قناة السويس، قائلا: «كان هناك 7 شركات منذ 150 عامًا عند افتتاح قناة السويس، بعضهم كان يعمل في ترسانة بورسعيد وآخر في ترسانة السويس وهكذا، وكانت فلسفة هذه الشركات تتمثل في عدم البحث عن الربح بل تقديم الخدمات في سفن قناة السويس سواء كانت في إصلاح او صيانة أو تغير قطع غيار وهكذا».

وأضاف أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم حول حصاد العام المالي: «كانت لدينا شركة واحدة تكسب أما باقي الشركات الـ6 كانت خاسرة، لكن الآن أصبح لدينا 5 شركات كسبانة و2 خاسرة»، موضحًا أنَّ «الشركتان الخاسرتان كانتا متأثرتان بطبيعة الأحداث حوالهما من جائحة كورونا وأزمة روسيا وغيرهما، إذ أن هاتان الشركتان سنعمل على جعلهما من الشركات التي تكسب خلال العام المقبل».

وتابع أنَّه لا يمكن الاستغناء عن هاتان الشركتان، فإحداهما شركة أحبال، وتقدم الأحبال للسفن والمراكب، مشيرًا إلى أنَّه يعمل على تطوير كل الشركات، موضحًا أنَّ إحدى الشركات تسهم وتدخل في المشروعات القومية كحياة كريمة وحفر الترع والكهرباء لتحقيق الأرباح، لذلك نعمل على تعظيم أصول الهيئة.

وأكّد رئيس قناة السويس تطوير شركة الاستزراع السمكي بالكامل، إذ أنّها تحتوي الآن على 685 حوضًا لإنتاج الأسماك، وتمّ تطوير كل حوض ليصبح فدانين بدلًا من فدان واحد، وإنتاج 1500 طن أسماك وجمبري سنويًا، إذ نسعى للوصول لضعف هذا العدد على آخر العام المقبل.