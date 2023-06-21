أسامة ربيع: مشروع ازدواج القطاع الجنوبي لقناة السويس لن يؤثر على ميزانية الدولة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس لن يؤثر في ميزانية الدولة أو العملة الصعبة، نظرًا لأنهم يستخدمون الكراكات الخاصة بهم وبالعملة المصرية.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ العمل في هذا المشروع لم يؤثر في المجرى الملاحي لقناة السويس، ومن ثم العمل كان يجري في التوقيتات التي ليس بها سفن بالمجرى، أي في حدود من 4 إلى 6 و7 ساعات في اليوم، لذلك مدة تنفيذ المشروع خلال عامين و6 أشهر.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنَّ المشروع واعد وسيخدم السفن، من خلال تقليل الحوادث التي يمكن أن تحدث في القطاع الجنوبي، نظرًا لأن هذا القطاع ليس به ازدواج.