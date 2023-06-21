أسامة ربيع: العائد الاقتصادي لمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس سيكون كبيرا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس، هو الأكبر والأضخم، حيث بدأ تطويره في يونيو 2021، متابعا: «لم يشهد المشروع أي تطوير منذ 1990 نظرا لصعوبته، إذ إنّ قاعه صخري وعرضه ضيق والتيارات المائية تؤثر فيه».

وأضاف ربيع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه جرى اقتحام هذا الموضوع ودراسته، وعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ناقشه كثيرا مع هيئة القناة، وصدّق عليه كمشروع قومي لقناة السويس.

وأوضح أنّ المشروع سيكون حجر الزاوية لاستكمال الازدواجية الكاملة لقناة السويس، حيث يجري زيادة المتر جهة الشرق وزيادة الأعماق من 66 إلى 72 قدما، أي من 24 إلى 72 مترا، وتشهد البحيرات المرة الصغرى 10 كيلومترا ازدواج، ليكون هناك قناتين بطول 250 مترا أخرى، وبإجمالي 500 متر.

وأكد أنّ المشروع له عائد، ومشكلة السفينة «إيفر جيفين» بيّنت أهميته، نظرا لأن الإبحار في هذا الجزء به صعوبة، والعائد من المشروع هو تقديم خدمة جيدة لقباطين المراكب.