أسامة ربيع: «قناة السويس» ملك للمصريين.. ولا صحة لخصخصتها أو تأجيرها

نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خصخصة قناة السويس أو تأجيرها، مؤكدا أنّ هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، ولن يتم تأجير القناة 99 سنة، فأصول الهيئة ملك للمصريين، وطبقا للدستور أي مشروع بقناة السويس يجب أن يعود أمره للشعب عن طريق مجلس النواب.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر هيئة قناة السويس، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه بالنسبة للبورصة تم طرح 20% من شركة كتجربة كطرح حكومي، والشركة واعدة وحققت نجاحات كبيرة، لما ستحققه من عائد يعود على قناة السويس والدولة.

وشرح ربيع أنّ قناة السويس مرّ منها خلال عام 25887 سفينة بنسبة زيادة نحو 25%، مشددا على أنّ الشائعات تطول كل المشروعات القومية التي تتم بمصر، مثلما حدث مع قناة السويس الجديدة، وقيل عنها «ترعة» و«تفريعة»، ولولا قناة السويس الجديدة لم نكن نستقبل هذا العدد من السفن ولم نكن نجري إصلاحات للسفن والأعطال بالسفن دون وجود قناة بديلة».