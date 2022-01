وفاة المغني الأمريكي «ميت لوف» عن عمر يناهز الـ 74 عاما

رحل عن عالمنا منذ ساعات، المغني الأمريكي «ميت لوف»، عن عمر يناهز 74 عاما، وفقا لما نشرته الحسابات الرسمية له على منصات التواصل الاجتماعي، بينما لم يتم الكشف عن سبب الوفاة، بحسب موقع «فارايتي» .

عائلة ميت لوف بعد وفاته: «في حاجة إلى الخصوصية»

وذكر الحساب الرسمي للفنان الراحل عبر حسابه على «فيس بوك»: «بقلوب محطمة نعلن أن ميت لوف الذي لا يضاهى قد توفي الليلة، وزوجته ديبورا إلى جانبه.. كانت بناته بيرل وأماندا وأصدقاؤه المقربون معه طوال الـ 24 ساعة الماضية»، وأضاف: «نحن نعلم كم كان يعني للكثير منكم ونقدر حقًا كل الحب والدعم، لفقدان مثل هذا الفنان الملهم والرجل الجميل، نشكركم على تفهمك لحاجتنا إلى الخصوصية في هذا الوقت».

من هو الموسيقي ميت لوف

يعتبر ميت لوف ممثل وموسيقي أمريكي، قدم ألبومه الأشهر «Bat Out of Hell» الذي يعتبر واحد من ألبومات موسيقى الروك الأكثر مبيعًا والأكثر ثباتًا في السبعينيات، بجانب مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية المختلفة منها فيلم الرعب الموسيقي «The Rocky Horror Picture Show»، و«Crazy Alabama»، و«Fight Club»، و«Wayne's World»، وذلك بالإضافة إلى عشرات الأفلام السينمائية والتلفزيونية.

وفاز «ميت لوف»، واسمه الحقيقي «مارفن لي أداي»، بجائزة جرامي لعام 1994 لأفضل أداء صوتي منفرد لموسيقى الروك عن أغنية «I’d Do Anything for Love».

بينما امتدت المسيرة المهنية للفنان الراحل على مدى 6 عقود، شهدت بيعه أكثر من 100 مليون ألبوم حول العالم، وتميز في أكثر من 65 فيلمًا، ولا يزال ألبومه «Bat Out of Hell» واحدًا من أفضل 10 ألبومات مبيعًا على الإطلاق.

تأتي وفاة ميت لوف بعد أقل من عام على وفاة مساعده منذ فترة طويلة، جيم ستاينمان، الذي ألف ألبوم 1977 «Bat Out of Hell».