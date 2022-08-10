8 أغان عالمية بنكهة مصرية.. حكاية تجربة «آرب بوب» الموسيقية لـ أدهم سيد

تجربة موسيقية جديدة ومختلفة قدمها أدهم سيد من خلال ألبوم «آراب بوب» بالتعاون مع 8 فنانين أعادوا تقديم عدد من الأغاني الإنجليزية الشهيرة بعد تحويلها إلى العربية بنفس الكلمات واللحن، حتى يستطيع المستمع العربي التفاعل مع الأغنية بشكل كبير، وحقق الألبوم الذي تمّ طرحه على عدد من المنصات الإلكترونية المتخصصة في الأغاني، محققا نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا.

الفكرة بدأت في آخر عام 2019، عندما كان «أدهم» يسمع أغنية «Million Years Ago» للنجمة العالمية أديل، فكر في كلمات الأغنية وأنه الجميع لن يستطيع فهم معناها ويصل لهم إحساسها بسبب عدم إجادتهم للغة والثقافة الإنجليزية بصورة كبيرة، بالتالي يفوتهم أغاني كثيرة رائعة وملهمة بكلماتها وألحانها، وفي تلك اللحظة فكر في تقديم نسخة عربية من الأغاني الأجنبية بنفس معانيها ولحنها الأصلي حتى يستطيع المستمع فهم الكلمات والتفاعل مع الأغنية، وفقا لتصريحات لـ«الوطن».

أدهم سيد: الفكرة لم تقدم من قبل.. والألبوم استغرق عامين ونصف حتى خرج للنور

«فكرة لم يتمّ تقديمها من قبل»، تحدث أدهم سيد عن ألبوم «آراب بوب» الذي كان في البداية أغنية واحدة قبل أن تتوسع الفكرة لتصل إلى ألبوم كامل يضم 8 أغاني، موضحًا: «تقديم أغنية عربية بنفس معنى ولحن الأغنية الإنجليزية لم يحدث من قبل، هناك تجارب تقديم أعمال عن لحن شهير ويتم إعادة توزيعه بشكل جديد على كلمات مختلفة، ويكون لا علاقة له بالأغنية الأصلية، أو تجارب شهدت ترجمة كلمات الأغاني ترجمة حرفية وتكون في سياق كوميديا فقط، ولكن تقديم أغنية عربية موازية للأغنية الأصلية بنفس المعنى واللحن تجربة فريدة تماما».

تطلب المشروع ما يقرب من عامين ونصف منذ كان فكرة حتى خروجه إلى النور على منصة «أنغامي»، إذ واجه عددًا من العقبات خاصة التي تتعلق بالتمويل، وفقًا لما أوضحه «أدهم»، «حاولت الحصول على منحة حتى نستطيع العمل على المشروع خاصة أنَّه يحتاج إلى تكلفة عالية، ولكن الأبواب كانت مغلقة تماما حتى قررت الاعتماد على نفسي، وطلبت من أصدقائي المغنيين المهتمين بالفكرة الانضمام إلى المشروع، وبالفعل بدأنا العمل».

وتابع أدهم سيد: «كان هناك أكثر من أغنية عملت على كتابتهم، كما جمعتنا جلسات عصف ذهني لاستقرار على الأغاني، والتجربة كانت غنية لأن كل شخص وضع فيها جزء من روحه».

وعن الانسجام بين الأغاني الثمانية التي يتضمنها ألبوم «آرب بوب»، أوضح الأب الروحي للمشروع أنَّ «الانسجام بين الأغاني وترتيبهم في الألبوم كان مقصودًا، بدأنا من أكثر أغنية هادئة وبها شجن وحزن، وفي النهاية وصلنا إلى أكثر أغنية سعيدة، وكان الهدف أن نأخذ المستمع في رحلة عاطفية، بدأنا بـ(مش فاضل غير غنوة)، ثم نقلة بـ(بغير) في موسيقى الجاز ونقلنا بـ (عمرك مرة) و(ورا الأحلام) راحت من الحزن إلى السعادة ثم جاءت النهاية بالأغنية الحماسية (خطوة) التي يغنيها كل المغنين معا».

تفاصيل ألبوم «آرب بوب»

يضم ألبوم «آرب بوب» 8 أغاني: تبدأ بـ «مش فاضل غير غنوة» يقدمها روبن آرسلانيان، وهي «Million Years Ago» لـ آديل، ثم «بغير» غناء زياد العتيقي، «واحنا سوا» غناء آدم عماد، «ملاك زيك» غناء ليلة أدهم عن أغنية «Angels Like You» لـ مايلي سايرس، «قلبك بير» غناء ناتالي آلان، «عمرك مرة» غناء آدم روز، «ورا الأحلام» غناء لوريت لباد، ثم «خطوة».