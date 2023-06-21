حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر

نظمت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم؛ استمرارا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

مشاركة رجال الشرطة

وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من قوة مديرية أمن الأقصر، كما وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.