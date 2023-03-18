انطلاق الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل في سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن دعم واحة سيوة بماكينات لمكافحة سوسة النخيل، والعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل في واحة سيوة والذي يبلغ ما يقرب من مليون نخلة طبقا لآخر إحصاء لمديرية الزراعة بمطروح، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لما تمتاز به إنتاج تمور عضوية خالية من المبيدات ذات جودة وشهرة عالمية.

سوسة النخيل الحمراء

وعقدت اللجنة المشكلة لبحث سبل مكافحة سوسة وآفات النخيل اجتماعها، اليوم، في مجلس مدينة سيوة بحضور كلا من محمد بكر رئيس مدينة سيوة والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة بمطروح وعدد من المختصين بالمركز والمهندس عبدالله سلامه مدير الإدارة الزراعية والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح وأحمد يوسف رئيس جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة وبعص روابط المزارعين وعدد من الإدارات والجهات المعنية حيث جري استعراض سبل مكافحه آفات وسوسة النخيل الحمراء وطرق توعية المزارعين بخطورة السوسة والوقاية منها مع أهمية الحفاظ على التمور السيوية خالية من المبيدات.

التوعية بمخاطر آفات النخيل

وقال رئيس مدينة سيوة في بيان إن اللجنة أوصت بأهمية تكثيف التوعية بمخاطر سوسة النخيل عن طريق عمل ندوات من خلال مركز التنمية المستدامة والادارة الزراعية ومجلس المدينة، وجمعية سيوة لتنمية المجتمع وروابط للمزارعين التي تساعد على التوعية ومساعدة المزارعين في سبل الوقاية من الآفات.

5 أجهزة لحقن أشجار النخيل

وأضاف المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لبحوث الصحراء وزارة الزراعة أنه جرى دعم وتوفير عدد 5 أجهزة لحقن أشجار النخيل المصابة بالسوسة الحمراء مع استعداد المركز لتوفير الكمية المطلوبة من الأجهزة ، بالإضافة إلى تدريب عملي للمزارعين علي كيفية استخدام الأجهزة في مكافحة الافآت بمزارع النخيل بالواحة.

تنمية الثروة الزراعية

وأوضحت اللجنة على اهمية استمرار تقديم الدعم لتنمية الثروة الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للحفاظ على المنتجات المميزة للمحافظة، خاصة التمور، نظرا لتميزها بالجودة وتعدد أصنافها وما تحظى به من شهرة واسعة فى الاسواق المحلية والدولية مع حرص محافظة مطروح، الدائم على دعم ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين، باعتبار زراعات النخيل أهم مصدر اقتصادي لأهالي واحة سيوة.

التمور المميزة

وأكد رئيس مدينة سيوة على إعطاء الأهمية لقطاع النخيل الواعد وحماية الإستثمارات الزراعية في هذا القطاع من أصناف التمور ذات المميزة الجغرافية المتميزة في الإنتاج على مستوى العالم .وأكد على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ محاور خطة مكافحة سوسة النخيل ضمن الفترة الزمنية المحددة وذلك من خلال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الكشف المبكر عن تواجد الحشرة وتوفير مستلزمات عمليات المراقبة والمكافحة للحشرة في الوقت المناسب.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية تأهيل وتدريب كوادر من شباب الواحة من خلال تنفيذ الدورات التدريبة في مناطق زراعة النخيل ،ومن جانبهم ثمن رؤساء الجمعيات وروابط المزارعين اهتمام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب ومحمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة والإدارة الزراعية ومركز التنمية المستدامة في قطاع النخيل والاستجابة الفورية لتبني خطة مكافحة سوسة النخيل.