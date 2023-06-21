وفد «اقتصادية قناة السويس» يلتقي ممثلي شركات هندية لعرض فرص الاستثمار بالمنطقة

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد من المطورين الصناعيين بالسخنة وشرق بورسعيد، مسئولي شركات هندية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة الدراجات الكهربائية، حيث استكمل الوفد جولته الترويجية بالهند لعقد لقاءات مكثفة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية من قطاعات متنوعة داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة، حيث التقى الوفد Ranjit Gupta المدير التنفيذي لشركة Ocior Energy والتي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، بعد توقيعها اتفاقا إطاريا في ديسمبر الماضي، لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية، وتعد الشركة متخصصة في تطوير وبناء وتشغيل منشآت الوقود الأخضر، بما في ذلك مرافق الطاقة المتجددة اللازمة لتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة لإنتاج هذا الوقود.

ووفقا لبيان صحفي، قال المدير التنفيذي للشركة إن مصر من الدول ذات الوجهة المميزة للاستثمار حيث ترغب الشركة في تكامل أعمالها وإقامة مشروعات للطاقة والوقود الأخضر اتساقاً مع تحول العالم للاقتصاد الأخضر.

اقتصادية قناة السويس موقع مثالي لإنتاج الأمونيا الخضراء

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي الموقع المثالي للشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء نظراً لتوافر الموارد الوفيرة من مصادر الطاقة وكذلك المقومات التي تتمتع بها المنطقة من أراضي ومرافق وبنية تحتية، وقربها من ممر قناة السويس والموانئ البحرية التي تسهل نقل الوقود الأخضر للأسواق الخارجية ومن ثم تلبية احتياجات السوق الأوروبية، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر والصناعات المكملة له، لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مما يدل على التزام الدولة المصرية بتحقيق مستقبل مستدام.

ومن جهته، قال رئيس المنطقة الاقتصادية إن المنطقة تعكف على دراسة جميع المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر لتلبية الطلب المتزايد مستقبلاً للأسواق الأوروبية.

كما التقى الوفد Parag Agarwal وGurmeet Singh المدير العام لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة Hero MotoCorp الرائدة عالمياً في صناعات وسائل النقل الشخصية من دراجات نارية تقليدية وبخارية وأخرى كهربائية، وأبدت الشركة اهتمامها بتوسيع نشاطها داخل المنطقة الاقتصادية، ويبلغ حجم مبيعات الشركة حول العالم أكثر من 110 ملايين دراجة نارية وسكوتر.

وأبدت الشركة رغبتها في العمل على ضخ استثمارات وإقامة مشروعات لها داخل المنطقة لصناعة الدراجات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلية تزامنا مع التحول للاقتصاد الأخضر فضلاً عن تصدير هذه المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية عبر موانئ المنطقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مما يعزز من تواجد منتجات الشركة في هذه الأسواق.

شركة هندية تضخ استثمارات بالمنطقة

كما استقبل الوفد مديرة استراتيجية الأعمال لشركة Ador Power لبحث التعاون بين المنطقة والمطورين الصناعيين والشركة الهندية في ضخ استثمارات للشركة بالمنطقة والتي ترتكز على تصنيع المحللات الكهربائية ومستلزمات محطات الشحن الكهربائي.

وكان ضمن اجتماعات اليوم الثاني لوفد المنطقة الاقتصادية في جولته الترويجية، مناقشة الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة أمام بعض الصناع من الهند، حيث نظم اتحاد الصناعات الهندية The Confederation of Indian Industry مائدة مستديرة برئاسة نائب رئيس الاتحاد والمدير الإقليمي للقارة الإفريقية في الاتحاد، وذلك لعرض الفرص المتاحة أمام مسئولي الشركات الهندية المتخصصة في صناعة البطاريات الكهربائية والصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها المتخصصة في مراكز التدريب المهني للعمالة، وقد تطرقت المائدة المستديرة إلى عرض تقديمي عن المنطقة ومقوماتها والحوافز التي يتمتع بها المستثمر فضلاً عن الصناعات المستهدفة التي يمكن للشركات الهندية العمل بها.

وعقب الاجتماع ناقش رئيس المنطقة الاقتصادية مع أحد أعضاء الاتحاد إمكانية التواجد بالمنطقة والتعاون بشأن إنشاء مركز تدريبي فني ومهني للعمالة، على غرار مركز تدريب سيمنس ومدرسة السويدي للتعليم الفني التي سيتم إطلاق تشغيلها يناير المقبل، وفي هذا الصدد استعرض المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية أهداف هذا المركز المهني وبحث سبل التعاون مع الجانب الهندي في هذا الشأن.