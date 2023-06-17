رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع «أداني الهندية» سبل التعاون الاستثماري

استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المدير التنفيذي لمجموعة أداني الهندية «سوديبتا بهاتشاريا»، بمقر الهيئة بالسخنة، صباح اليوم، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستيات والموانئ.

وتأتي الزيارة رغبة من الشركة واهتمامها بالتوسع في نشاطها خارج الهند عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة المجموعة، جوتام أداني، خلال زيارته العاصمة الهندية نيودلهي في يناير الماضي، حيث تعد المجموعة واحدة من الشركات العالمية العملاقة في مجالات البنية التحتية واللوجستيات.

جولة ترويجية في الهند تبدأ من الغد

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية بهذه الزيارة معرباً عن سعادته باهتمام الشركة ورغبتها في توسيع أنشطتها خارج الهند واختيار المنطقة الاقتصادية لتكون منصة الشركة للاستثمار في العديد من القطاعات، مشيراً إلى قيام المنطقة الاقتصادية بجولة ترويجية في الهند تبدأ من الغد، لعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الهندية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة

وخلال اللقاء عرض جمال الدين أهم المزايا والحوافز التي تتمتع بها المنطقة مرتكزاً على الصناعات المستهدف توطينها ودعم الحكومة المصرية لها بإصدار حوافز استثمارية لهذه الصناعات والتي من شأنها مواكبة التغيرات العالمية الحالية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة، مؤكداً الدفع بتعزيز التعاون بين شركة أداني والمنطقة الاقتصادية، حيث تطمح المنطقة في تنفيذ منطقة صناعية هندية على غرار المناطق الصناعية الأخرى لبعض الدول داخل المنطقة الاقتصادية، وخارج حدود بلادها، منوهاً إلى المشروعات الهندية بمنطقة السخنة متمثلة في فليكس لصناعات البولي إيثيلين وأبادوس المتخصصة في صناعات المستحضرات.

دفع مشروعات الهيدروجين الأخضر

وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أبرز ملامح استراتيجية المنطقة في توطين صناعات الوقود الأخضر وكذلك الصناعات المغذية لها من صناعات ألواح شمسية وزجاجات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها التي تساهم في دفع مشروعات الهيدروجين الأخضر، معلناً عن إطلاق خدمة تموين السفن لأول مرة بالمنطقة بوقود الايميثانول الأخضر، أوائل سبتمبر المقبل لتحقيق التنمية المنشودة في هذا القطاع ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

أهمية موقع المنطقة الاقتصادية جغرافياً

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمجموعة أداني اهتمام ورغبة الشركة بالتعاون وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية في قطاع اللوجستيات والموانئ، وكذلك صناعات الألواح الشمسية والصناعات التكميلية لمشروعات الوقود الأخضر، مشيراً إلى أهمية موقع المنطقة الاقتصادية جغرافياً والذي تراه المجموعة بمثابة مركز اقتصادي في قلب العالم يتيح لها الوصول الأسهل للأسواق الأوروبية والإفريقية، مما يساهم في توسع أنشطة المجموعة خارج الهند والدول الآسيوية.

إنتاج 45 جيجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

وأوضح أن المجموعة تولي اهتماماً كبيرا بمشروعات الوقود الأخضر، وإنتاج طاقة خضراء رخيصة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لاسيما في دولة الهند وتوفير هيدروجين أخضر حول العالم بأقل تكلفة بالإضافة إلى المواد الأولية والصناعات المغذية لهذا القطاع التي تعتزم المجموعة المشاركة فيها، لافتاً إلى أهداف مجموعة أداني في إنتاج 45 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وعقب اللقاء اصطحب رئيس المنطقة ممثل أداني الهندية في جولة تفقدية بميناء السخنة الذي يشهد أعمال تطوير ضخمة تظهر ثمارها نهاية العام الجاري وبينها أعمال أرصفة الصب السائل التي تستقبل فيما بعد مشروعات الهيدروجين الاخضر.

الجدير بالذكر أن مجموعة أداني الهندية العالمية تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة خاصة البنية التحتية، والموانئ واللوجستيات، والرائدة في قطاع الطاقة المتجددة.