«القاهرة الإخبارية»: بوتين يعلن إنشاء منطقة صناعية بـ«اقتصادية قناة السويس»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تخطط لإنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.

جاء ذلك خلال زيارة بوتين للجناح الإماراتي

وبحسب «القاهرة الإخبارية» فإن ذلك جاء خلال زيارة بوتين للجناح الإماراتي بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث ذكر بوتين أنه تجري الآن مناقشات حول إنشاء منطقة صناعية بمصر.

بينما اقترح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون هناك تعاونًا ثلاثيًا بين مصر والإمارات وروسيا في هذا المشروع.

محمد بن زايد يناقش مع بوتين الأزمة الأوكرانية

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على هامش مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي وزيارته لجمهورية روسيا الاتحادية.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس بوتين سبل حل الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين.