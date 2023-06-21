السكة الحديد تحدد مواعيد القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنها تشمل قطارات التالجو والتهوية الديناميكية والثالثة المكيفة، مؤكدة أن هذه القطارات يتم توفيرها لاستيعاب الطلب المتزايد على التذاكر من جمهور الركاب.

مواعيد القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2023

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، وفي إطار دورها الخدمي، مواعيد القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، على النحو التالي:

قطار رقم 2040

- محطة القيام والوصول «القاهرة – الأقصر».

- نوع القطار «تالجو».

- فترة التشغيل من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 8:40 مساءً ومعياد الوصول 5:10 صباحًا.

قطار رقم 2041

- محطة القيام والوصول «الأقصر – القاهرة».

- نوع القطار «تالجو».

- فترة التشغيل من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 8:30 صباحًا وميعاد الوصول 5:25 مساءً.

قطار رقم 1940

- محطة القيام والوصول «القاهرة – أسوان».

- نوع القطار VIP.

- فترة التشغيل من 23 يونيو حتى 8 يوليو.

- ميعاد القيام 9:50 مساءً وميعاد الوصول 10:30 صباحًا.

قطار رقم 1941

- محطة القيام والوصول «أسوان – القاهرة».

- نوع القطار VIP.

- فترة التشغيل من 23 يونيو حتى 8 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 10:30 مساءً وميعاد الوصول 11:15 صباحًا.

محطة رقم 1946

- محطة القيام والوصول «القاهرة – أسوان».

- نوع القطار VIP.

- فترة التشغيل، يعمل يوم 26 يونيو الجاري فقط.

- ميعاد القيام 5:00 مساءً وميعاد الوصول 5:15 صباحًا.

قطار رقم 1947

- محطة القيام والوصول «أسوان – القاهرة».

- نوع القطار VIP.

- يعمل يوم واحد وهو 1 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 12:50 صباحًا وميعاد الوصول 3:00 مساءً.

قطار رقم 1942

- محطة القيام والوصول «القاهرة – أسوان».

- نوع القطار ثالثة مكيفة.

- فترة التشغيل من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 10:40 مساءً وميعاد الوصول 11:50 صباحًا.

قطار رقم 1943

- محطة القيام والوصول «أسوان – القاهرة».

- نوع القطار ثالثة مكيفة

- فترة التشغيل من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 3:00 مساءً وميعاد الوصول 3:40 صباحًا.

قطار رقم 1944

- محطة القيام والوصول «الإسكندرية – أسوان».

- نوع القطار ثالثة مكيفة

- فترة التشغيل، يعمل القطار يوم 25 يونيو الجاري فقط.

- ميعاد القيام 5:10 مساءً وميعاد الوصول 9:05 صباحًا.

قطار رقم 1945

- محطة القيام والوصول «أسوان – الإسكندرية».

- نوع القطار ثالثة مكيفة.

- يعمل يوم 2 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 9:30 مساءً وميعاد الوصول 1:15 مساءً.

قطار رقم 2202

- محطة القيام والوصول «القاهرة – أسوان».

- نوع القطار تهوية ديناميكية.

- فترة التشغيل من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 12:45 صباحًا وميعاد الوصول 1:45 مساءً.

قطار رقم 2203

- محطة القيام والوصول «أسوان – القاهرة».

- نوع القطار تهوية ديناميكية.

- فترة التشغيل من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 7:35 مساءً وميعاد الوصول 7:55 صباحًا.

قطار رقم 2204

- محطة القيام والوصول «القاهرة – أسوان».

- نوع القطار تهوية ديناميكية.

- فترة التشغيل من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 10:20 صباحًا وميعاد الوصول 11:05 مساءً.

قطار رقم 2205

- محطة القيام والوصول «أسوان – القاهرة».

- نوع القطار تهوية ديناميكية.

- فترة التشغيل من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- ميعاد القيام 10:15 صباحًا وميعاد الوصول 10:40 مساءً.