«السكة الحديد»: تشغيل القطارات الإضافية في عيد الأضحى بدءا من 22 يونيو

حددت هيئة السكك الحديدية، موعد تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى، في إطار استعداداتها لاستقبال العيد واستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، موضحة أنه من المقرر صيانة جميع القطارات بشكل جيد قبل خروجها من الورش، مشددة على جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بكل التعليمات الخاصة باستقلال القطارات كحجز التذاكر وتجنب التدخين.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، يجرى تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى المبارك 2023، والتي من المقرر أن يستمر تشغيلها حتى يوم 8 يوليو المقبل، في إطار حرص الهيئة على توفير خدمات مميزة لجمهور الركاب، موضحة أن هذه القطارات تشمل نوعيات مختلفة منها المكيف والـ«VIP».

خطوط القطارات الإضافية

ونوهت الهيئة بأن القطارات الإضافية تشغل على خطوط مختلفة منها تشغيل قطارات تالجو بين «القاهرة - الأقصر» والعكس، تشغيل قطارات الـ«VIP» على خط «القاهرة - أسوان» والعكس، وتشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين «القاهرة - أسوان» والعكس، فضلاً عن تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين «القاهرة - أسوان» والعكس، وتشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنه في حالة عدم استيعاب القطارات الإضافية الأعداد المتزايدة من جمهور الركاب، يجرى تشغيل قطارات إضافية أخرى، لتوفير أكبر عدد من المقاعد للركاب.

تشغيل ثاني قطار إسباني بعد التطوير

وضمن استعدادات هيئة السكة الحديد لعيد الأضحى، قررت الهيئة تشغيل ثاني قطار إسباني بعد الانتهاء من تطويره كاملاً لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، ضمن القطارات الإضافية قبل إجازة عيد الأضحى.