هل تتأثر حركة القطارات بقدوم فصل الصيف؟.. السكة الحديد تجيب

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف، المقررة موعده فلكيا يوم 21 يونيو 2023، ومن المعروف أن درجات الحرارة ترتفع في فصل الصيف، بالإضافة لارتفاع نسبة الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة على المعادن بشكل عام وحركة سير المركبات، وهو ما يدفع الجمهور لطرح سؤال.. «هل تتأثر حركة سير القطارات بقدوم فصل الصيف؟»، لذا أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مدى تأثر حركة القطارات بفصل الصيف، لافتة إلى أنه جرى تخفيض السرعات المقررة للقطارات ببعض الخطوط، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

تأثير درجات الحرارة على حركة القطارات

ونوهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السائقين بتخفيض سرعات القطارات على بعض الخطوط، وبخاصة في أوقات الذروة، إذا تتأثر القضبان والمعدات بارتفاع درجات الحرارة.

سبب تخفيض سرعة القطارات في فصل الصيف

وتتخذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء تخفيض سرعات القطارات في فصل الصيف، لضرورة تفادي أي طارئ، وحفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات.

تتعرض بعض القطارات للتأخير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن هذا يكون خارج عن إرادة الهيئة، إلا أن مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

انتظام حركة القطارات

وخلال تلك الأيام تسير القطارات بشكل منتظم على جميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، حيث لا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

وتحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على متابعة أحوال الطقس، ودرجات الحرارة يوميا، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة لذلك، لمعرفة مدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلي.