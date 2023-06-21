8 قرارات مهمة استعدادا لعيد الأضحى في سوهاج.. منها تكثيف حملات النظافة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، موجها كل المديريات والمصالح والوحدات المحلية والإدارات بالاستعداد التام؛ لتقديم الخدمات على أعلى مستوى، مع تواجد جميع القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى.

إجراءات محافظة سوهاج لعيد الأضحى

واتخذ محافظ سوهاج عدة إجراءات لاستقبال عيد الأضحى، منها:

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

- التنسيق بين الوحدات المحلية، والطب البيطري، والصحة، والبيئة، لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي.

تكثيف حملات المتابعة وعلاج مجاني

- تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يوميا.

- توفير سيارات الكسح من شركة مياه الشرب والصرح الصحى بسوهاج لجميع المجازر، طوال الـ24 ساعة، لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

- رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة مجانا، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

توفير سيارات إسعاف ووحدات تدخل سريع

- قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل.

- تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع، لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

حملات تموينية مكثفة

- تكثيف مديرية التموين للحملات الدورية لمراجعة موقف صلاحية اللحوم المعروضة خلال فترة العيد، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى المرور على شوادر اللحوم ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز، وأسطوانات البوتاجاز والوقود .