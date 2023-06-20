قطع المياه 4 ساعات عن عدة مناطق بسوهاج.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج قطع المياه بداية من مساء اليوم الثلاثاء حتى الساعات الأولى من الأربعاء، بناء على الإشارة الواردة إلى الوحدة من شبكة مياه طهطا في هذا الشأن، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بمحطات مياه طهطا والغسيل الدوري للشبكة.

قطع المياه بسوهاج

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مواعيد قطع المياه ابتداءً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى الساعة الثالثة من صباح الأربعاء، موضحة أن أماكن قطع المياه تمتد لمدينة طهطا والقرى التابعة لها.

أماكن قطع المياه

وأهابت شركة مياه الشرب وللصرف الصحي بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه تخزين احتياجاتهم خلال تلك الفترة، خاصة أصحاب المخابز والمحال التجارية والمستشفيات، وكذلك ناشدت المواطنين بعدم استخدام المياه من الحنفيات خلال تلك الفترة، حيث ستصل المياه إلى بعض الأماكن المتأثرة بالقطع في الأدوار الأولى، ولكنها ستكون مليئة بالرواسب وغير صالحة للاستهلاك، حتى انتهاء الصيانة.