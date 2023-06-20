جامعة سوهاج تشارك في لقاء حواري للبيت العربي لتعليم الكبار والتنمية

شارك الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في اللقاء الحواري الذي نظمه البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة «حورس» للتنمية والتدريب.

وناقش اللقاء مخرجات إطار عمل المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار وتعليمهم «ما بعد كونفنتيا 7 - إطار عمل مراكش»، والذى عقد العام الماضي وتُوج بتوقيع 142 دولة من الدول الأعضاء فى اليونسكو على مشروع إطار عمل مراكش.

جهود تعليم الكبار

وأشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، بالجهود التى يبذلها البيت العربي لتعليم الكبار، والذى يعد منصة للتبادل والحوار بين التربويين والخبراء والمؤسسات وصناع السياسات، من أجل تجديد فكر ومقاربات تعليم وتعلم الكبار، وتعزيز دور وقدرات تعليم الكبار كي يصبح مشروعًا نهضويًا وتربويًا وتنويريًا للعالم العربي، موضحاً أن تعليم الكبار يعتبر مدخل للتوسعات التنموية داخل المجتمع المصري، حيث تنعكس نتائجه على العديد من الجوانب الاجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية.

الأمية قضية اجتماعية مُلّحة

وفى كلمته، أوضح الدكتور خالد عمران، أن قضية الأمية إحدى القضايا المجتمعية الملحة التى توليها القيادة السياسية اهتماماََ بالغاََ، لأنها تتصدر معوقات التنمية بشتي أنواعها، كما تعتبر مظهر من مظاهر ضعف المجتمعات وعائقاََ أمام التحرر من الفقر والجهل، لذلك أصبحت عملية إتاحة التعليم للجميع مع جودته هدفاََ إستراتيجياََ من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره أداة للتغيير الإيجابي للمواطنين وضمان لحياة كريمة لهم.

وأشار إلى ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات للتصدي لتلك القضية، حيث اهتمت بإعداد القوي البشرية المدربة والمؤهلة فى مجال تعليم الكبار، وفتح فصول لمحو الأمية داخل الجامعات وخارجها، إلى جانب تنظيم حملات توعية داخل الأقاليم والنجوع بمختلف المحافظات، وإجراء البحوث والدراسات النظرية والميدانية فى مجال تعليم الكبار.