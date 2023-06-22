تبدأ اليوم.. مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى

تبدأ هيئة السكك الحديدية، في طرح القطارات الإضافية بمناسبة موسم عيد الأضحى، وذلك للتيسير على المسافرين ممن لم يتسنى لهم الحجز في الأيام الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد القطارات الإضافية المقرر طرحها في عيد الأضحى، وفقا لما كشفته هيئة السكك الحديدة في بيان لها.

مواعيد القطارات الإضافية في عيد الأضحى

وتتعدد القطارات الإضافية في عيد الأضحى وتأتي كما يلي:

قطاري تالجو 2041 - 2040 بين القاهرة الاقصر وبالعكس

اعتباراً من يوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساء يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءا يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

اعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساء.

تشغيل قطاري 1940- 1941 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان وبالعكس

اعتبارا من يوم 22 يونيو 2023 يتم تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساء يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

اعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

تشغيل قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان وبالعكس

إعتباراً مـن يــوم 22 يونيو 2023 تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلي أسوان حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40مساءا يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

إعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلي القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

تشغيل قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين الاسكندرية - أسوان

تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

قطار رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءا يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا.

تشغيل قطاري 1946- 1947 مكيف VIP بين القاهرة - أسوان

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1946 القاهرة - أسوان يوم 26 يونيو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

تشغيل قطار خاص مكيف VIP رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

تشغيل قطارين روسي ثالثه تهوية ديناميكية إضافية من القاهرة - أسوان وبالعكس

تشغيل قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلي أسوان من ليلة 22 و23 يونيو 2023 حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءًا.

تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءًا يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.

تشغيل قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلي أسوان من يوم 22 يونيو 2023 حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءًا.

تشغيل قطار 2205 من أسوان إلي القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءا.