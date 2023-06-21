مواعيد حجز تذاكر قطارات الصعيد في عيد الأضحى.. إتاحة عربات إضافية

حددت هيئة سكك حديد مصر مواعيد إضافية لحجز قطارات الصعيد والتي تبدأ غداً الخميس، إذ يستفيد منها عدد كبير من المواطنين بمحافظات الصعيد، ممن يعملون في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بهدف قضاء إجازة عيد الأضحى مع ذويهم.

مواعيد حجز تذاكر قطار عيد الأضحى المبارك 2023

تستعرض «الوطن»، مواعيد حجز قطارات الصعيد الإضافية لعيد الأضحى المبارك، لعدد من محافظات الصعيد ومنها: «بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان»، إذ تبدأ العمل غداً الخميس بمواعيد تشغيل القطارات الإضافية، لاستيعاب الكثافة على حجز القطارات الخاصة بخط الصعيد وتسهيل الوصول للمواطنين، وحددت لكل رقم قومي 4 تذاكر من الشبابيك في محطتي رمسيس والجيزة فقط على خط الصعيد، مواعيد حجز تذاكر قطارات الصعيد لعيد الأضحى التي حددتها وزارة النقل كالتالي:

1- تشغيل قطاري تالجو 2041 – 2040: بين القاهرة الأقصر وبالعكس اعتباراً من يوم 22 يونيو 2023:

- تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءا يصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا.

- يتمّ تشغيل قطار خاص تالجو رقم 2041 اعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 من الأقصر إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحًا يصل القاهرة الساعة 5:25 مساءً.

2- تشغيل قطاري 1940- 1941 (VIP) مكيف وبالعكس بين «القاهرة - أسوان»:

- يتمّ تشغيل قطار خاص مكيف رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان اعتباراً من يوم 22 يونيو 2023 وحتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءا يصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا.

- اعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 تشغيل قطار خاص رقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

3- تشغيل قطاري 1943-1942 روسي ثالثة مكيفة بين «القاهرة - أسوان» وبالعكس:

- تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1942من القاهرة إلى أسوان اعتباراً مـن يــوم 22 يونيو 2023 حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:40 مساءا يصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

- تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان إلي القاهرة اعتباراً من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 3:00 عصرًا يصل القاهرة الساعة 3:40 صباحًا.

4- تشغيل قطاري 1944 - 1945 روسي ثالثة مكيفة بين «الإسكندرية - أسوان»:

- تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1944 الإسكندرية - أسوان يوم 25 يونيو 2023 فقط يقوم من الإسكندرية الساعة 5:10 عصرًا يصل أسوان الساعة 9:05 صباحًا.

- تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1945 أسوان - الإسكندرية يوم 2 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:30 مساءا يصل الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرًا.

5- تشغيل قطاري 1946- 1947 مكيف بين «القاهرة – أسوان»:

- تشغيل قطار خاص مكيف VIP - رقم 1946 القاهرة - أسوان يوم 26 يونيو 2023 فقط يقوم من القاهرة الساعة 5:00 عصرًا يصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا.

- تشغيل قطار خاص مكيفVIP- رقم 1947 أسوان - القاهرة يوم 1 يوليو 2023 فقط يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا يصل القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

6- تشغيل قطارين روسي ثالثة تهوية ديناميكية إضافية من «القاهرة - أسوان» وبالعكس:

- تشغيل قطاري 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس.

- تشغيل قطار 2202 من القاهرة إلى أسوان من ليلة 22 و23 يونيو 2023 حتى ليلة 7 و8 يوليو 2023.

- يقوم من القاهرة الساعة 12:45 صباحًا يصل أسوان الساعة 1:45 مساءا.

- تشغيل قطار 2203 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءًا يصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا.

- تشغيل قطاري 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس.

- تشغيل قطار 2204 من القاهرة إلى أسوان من يوم 22 يونيو 2023 حتى يوم 7 يوليو 2023 يقوم من القاهرة الساعة 10:20 صباحًا يصل أسوان الساعة 11:05 مساءا.

- تشغيل قطار 2205 من أسوان إلى القاهرة من يوم 23 يونيو 2023 حتى يوم 8 يوليو 2023 يقوم من أسوان الساعة 10:15 صباحًا يصل القاهرة الساعة 10:40 مساءا.

7- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2243 - 2242 للاتحاد النوعي من القاهرة إلى أسوان وبالعكس:

- يقوم قطار 2242 من القاهرة الساعة 6:10 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 7:25 صباحًا.

- العودة بقطار 2243 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:15 صباحًا.

8- تشغيل قطاري روسي ثالثة تهوية 2245 - 2244 للأندية النوبية من الإسكندرية إلى أسوان:

- يقوم قطار 2244 من الإسكندرية الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا.

- العودة بقطار 2245 يقوم من اسوان الساعة 9:45 مساءا يوم 7 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 2:05 ظهرًا.

9- تشغيل قطارات تحيا مصر 2247 - 2246/ 2249 - 2248 للنادي النوبي الرياضي من القاهرة:

- يقوم قطار 2246 من القاهرة الساعة 6:30 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط لأسوان يصلها الساعة 7:40 صباحًا.

- العودة بقطار2247 يقوم من أسوان الساعة 6:20 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلى القاهرة يصلها الساعة 7:35 صباحًا.

- يقوم قطار 2248 من القاهرة الساعة 3:00 عصرًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 4:25 صباحًا.

- العودة بقطار 2249 يقوم من أسوان الساعة 5:40 مساءا يوم 26 يونيو 2023 فقط إلي القاهرة يصلها الساعة 7:00 صباحًا.

10- تشغيل قطاري بعربات تحيا مصر 2251 - 2250 لنادي الجعافرة الرياضي من الإسكندرية إلى أسوان وبالعكس:

- يقوم قطار 2250 من الإسكندرية الساعة 7:50 مساءا يوم 26 يوليو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 13:20 مساءا.

- العودة بقطار 2251 يقوم من اسوان الساعة 6:30 مساءا يوم 6 يوليو فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 11:50 صباحًا.

11- تشغيل قطار بعربات تحيا مصر 2253 - 2252 لنادي أبو الريش من الإسكندرية إلى أسوان:

- يقوم قطار 2252 من الإسكندرية الساعة 12:20 صباحًا يوم 26 يونيو 2023 فقط يصل أسوان الساعة 5:00 صباحًا.

- العودة بقطار 2253 يقوم من اسوان الساعة 1:20 ظهرًا يوم 6 يوليو 2023 فقط إلى الإسكندرية يصلها الساعة 06:10 صباحًا.

حجز تذاكر قطارات الصعيد

ووفقاً لبيان وزارة النقل والموصلات، فقد تمّ رفع درجة الاستعداد القصوى في هيئة سكة حديد مصر، استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك 2023، من خلال البدء في الحجز المسبق لتذاكر القطارات في الوجهين البحري والقبلي، والتي تتميز بأن القطارات مكيفة مثل الإسباني والتالجو والروسي المكيف، وإعداد قطارات إضافية على الخطوط لتحمل الكثافة العددية للمواطنين.