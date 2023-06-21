تعرف على آليات الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، على المادة الخامسة من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمعية

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه يجوز أن يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وذلك بناء على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي من الوحدات التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

التراجع عن قرار الانسحاب خلال 15 يوما

ووافقت اللجنة البرلمانية أيضا على المادة 6 من مشروع القانون وتنص على: لكل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي ولا يخل بذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.