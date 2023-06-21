«صناعة النواب» توصي بإنشاء منطقة تجهيز مصابغ بالمحلة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالوزارية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز مصابغ تخدم مصانع المحلة وسمنود.

وصول نسبة التشغيل إلى 50%

وقال النائب محمود الشامي، عضو اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، إن المجمعات الصناعية بالمحلة تعاقدات بنسبة وصلت 90% فيما وصلت نسبة التشغيل إلى 50%، وذلك على مشروع مساحته 34 فدانا.

وطالب باستغلال المنطقة الصناعية وعمل منطقة لوجيستية خدمية لإقامة المصابغ، مشيرا إلى أن هناك 4 آلاف مصبغة بالمحلة موزعة في عدة مناطق، مطالبا بجمعها داخل منطقة واحدة.

وأفاد الشامي، بأن هناك 20 فدانا بالمجمعات الصناعية من الممكن إقامة المصابغ عليهم.

تقنين أوضاع المصانع الموجودة بين الكتل السكانية

وقال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك مشكلة تواجهنا مع بعض المصنعين متمثلة في تقنين أوضاع المصانع الموجودة بين الكتل السكانية، ونسعى لإيجاد حل لتقنين أوضاعهم.

وأضاف أن الجهاز التنفيذي له دور مهم في تنفيذ مشروع المصابغ.

وأوصت لجنة الصناعة في نهاية الاجتماع، بقيام الجهاز التنفيذي بعمل رفع المقياسات للمشروع لإنشاء منطقة تجهيز مصابغ دون تحميل الهيئة أي تكلفة.