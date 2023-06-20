عضو «خارجية النواب»: جهاز حماية «الملكية الفكرية» يسهم في تعزيز الابتكار الفني والإبداع

أكدت النائبة جيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون إنشاء جهاز قومي لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية الذي تم إقرار مواده صباح اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، يأتي في إطار مواكبة التداعيات العالمية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في التقنيات الحديثة والتكنولوجيات السباقة، ويؤكد على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الملكية الفكرية في جميع المجالات وبشتى أنواعها بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء ما يعرف باقتصاد المعرفة.

حماية حقوق الملكية الفكرية

وقالت النائبة جيهان زكي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذا الجهاز يسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز الابتكار الفني والإبداع وتحفيز البحث العلمي والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة.

وأضافت أن الجهاز الجديد يحل مشكلة تعدد جهات إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وتضارب الاختصاصات وتفويت فرص اقتصادية بعوائد ثمينة وتشتيت كبير لجهود الدولة.

الجهاز القومي للملكية الفكرية

ووافق مجلس النواب اليوم على مواد مشروع القانون بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية حيث يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة متوازنة، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.