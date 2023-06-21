رئيس البورصة: استقبلنا 224 ألف مستثمر جديد في النصف الأول من 2023

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن النصف الأول من العام الجاري شهد دخول 224 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر البورصة، أن نسبة تداول المستثمرين غير المصريين على الأسهم المقيدة خلال النصف الأول من العام الجاري 15%،؜ مقارنة مع 39% في نفس الفترة من عام 2022.

وتابع «الدكاني» بأن زيادات رؤوس الأموال حققت زيادة خلال النصف الأول من 2023، لتبلغ 8.3 مليار جنيه، مقارنة مع 6.1 مليار جنيه في 2022.

وأشار إلى أن ادارة البورصة تعمل على زيادة وعي المستثمرين داخل الشركات المقيدة، مضيفا أن البورصة المصرية أصبحت منصة التقاء المستثمرين في مصر، إذ يجري لقاء صناديق استثمار وبعض الشركات بهدف التسويق لهذه الشركات.