رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«البورصة المصرية»: استئناف التداول غدًا بعد إصلاح العطل الفني

كتب:

وليد عبد السلام
03:13 م | الإثنين 12 يونيو 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن انتهاءها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.

استئناف عمليات التداول

وأضافت البورصة المصرية، في بيان، أنَّه سوف يتمّ استئناف عمليات التداول غدًا في المواعيد المعتادة.

الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال الجلسة

وأكّدت إدارة البورصة المصرية، أنَّه سوف يتمّ الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.

كانت البورصة المصرية، قد أعلنت عن توقف نظام التداول بشكل مؤقت بسبب عطل فني.

ونفت إدارة البورصة المصرية، المزاعم التي تحدّثت عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. البورصة المصرية تنفي تعرضها لهجوم سيبراني

مؤشرات البورصة المصرية تٌغلق على تباين وسط مكاسب 12 مليار جنيه

البورصة المصرية تحقق 19 مليار جنيه مكاسب سوقية في ختام جلسة اليوم

خبير أسواق مال: البورصة المصرية تمتلك فرصا قوية للنمو والاستثمار

رئيس البورصة المصرية: تكويد 140 ألف مستثمر جديد في الربع الأول من 2023
بقلم وليد عبد السلام