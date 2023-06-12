«البورصة المصرية»: استئناف التداول غدًا بعد إصلاح العطل الفني

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن انتهاءها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال جلسة اليوم.

استئناف عمليات التداول

وأضافت البورصة المصرية، في بيان، أنَّه سوف يتمّ استئناف عمليات التداول غدًا في المواعيد المعتادة.

الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال الجلسة

وأكّدت إدارة البورصة المصرية، أنَّه سوف يتمّ الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال جلسة اليوم حتى توقف نظام التداول.

كانت البورصة المصرية، قد أعلنت عن توقف نظام التداول بشكل مؤقت بسبب عطل فني.

ونفت إدارة البورصة المصرية، المزاعم التي تحدّثت عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.