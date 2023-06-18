البورصة المصرية توقف التعامل على سهم العز الدخيلة لتجاوزه 10%

أوقفت البورصة المصرية، التداول على أسهم العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، اليوم الأحد 18-6-2022، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10%.

وذكرت البورصة المصرية، في بيان اليوم، أنّ الورقة المالية عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، تجاوزت نسبة التحرك المسموح بها وهي 10% للارتفاع أو الانخفاض.

القيمة العادلة للسهم

وجاء ارتفاع السهم بالتزامن مع إعلان القيمة العادلة للسهم عند 1060 جنيها للسهم الواحد، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

ارتفاع أسهم عز

وشهدت تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، ارتفاع أسهم عز الدخيلة للصلب الاسكندرية بنسبة 10.54%.

وكانت التداولات في البورصة المصرية، شهدت ارتفاعات جماعية للمؤشرات في مستهل التعاملات، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.42% إلى مستوى 17955.78 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.46% عند مستوى 3482.61 نقطة، وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه.