محافظ سوهاج يلتقى نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له الذي يضم الفنانة روجينا، والفنانة سلوى خطاب، والفنان محمد عبد الحافظ، والمؤلف ناصر عبد الرحمن، والمخرج رؤوف عبد العزيز خلال زيارتهم لمحافظة سوهاج.

إبرازا مقومات سوهاج السياحية والتنموية

ورحب محافظ سوهاج بنقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له متمنيا لهم إقامة سعيدة على أرض محافظة سوهاج، والاستمتاع بمعالم سوهاج المختلفة، وتناول اللقاء الحديث حول أبرز مقومات المحافظة السياحية بسوهاج وما تشهده المحافظة من اهتمام غير مسبوق، ومشروعات تنموية في مختلف القطاعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

جولة نقيب المهن التمثيلية بسوهاج

وعبر نقيب المهن التمثيلية والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، وما لاقوه من كرم أهالي سوهاج، مشيدين بما تضمه المحافظة من معالم أثرية من مختلف العصور منها الأديرة والمعابد وأشهرها معبد أبيدوس بالبلينا حيث قاموا بزيارة متحف سوهاج القومي والدير الأحمر، كما قاموا بجولة نيلية بمدينة سوهاج.