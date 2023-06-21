بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه «الحسنة» ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

بدأت اليوم أعمال التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي قرية الحسنة بمركز طما بمحافظة سوهاج، المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والمنفذ بإشراف الهيئة القومية للمياه، بتكلفة إجمالية وصلت 30 مليون جنيه، وفقًا لبيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب بالشركة.

محطة الحسنة تخدم 7 آلاف مواطن

وأضاف البيان، أنّ مشروع محطة مياه الحسنة، يتكون من محطة رفع رئيسية تبلغ طاقتها التصميمية 70 لترًا لكل ثانية، ومحطة رفع صرف صحي فرعية بطاقة تصميمية 20 لترًا لكل ثانية وتخدم 7 آلاف نسمة بقرية الحسنة وتوابعها بمركز طما.

تشغيل محطة مياه الحسنة

وأضاف المهندس محمد السيد محمد، رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنّ المشروع يتكون من شبكات انحدار بطول 8 كيلومترات، وكذلك خط طرد بطول 1،3 كيلو متر، وأوضح أنّ مشروعات الصرف الصحي تساهم في الحد من مخاطر التلوث البيئي وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

كما جرى التشغيل التجريبي لقرية الدناقلة المنضمة للمبادرة منذ 48 ساعة، بتكلفة 250 مليونًا، ليبلغ إجمالي تكلفة المحطات التجريبية خلال 48 ساعة، 280 مليون جنية.