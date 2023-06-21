دبلوماسي: فرنسا بادرت بدعوة مصر لأهميتها الاقتصادية والأمنية

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل العلاقات المصرية الفرنسية، تعليقًا علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، للمشاركة في القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد».

المجالات العسكرية والأمنية

وأوضح «هريدي» في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورات كبرى في شتى المجالات، سواء المجالات العسكرية والأمنية والاقتصاد والتجارة والنقل والمواصلات.

ميثاق التمويل العالمي

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وجّه الدعوة للرئيس السيسي، للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرًا إلى أن فرنسا بادرت بدعوة مصر لهذه القمة المهمة للغاية، بصفتها دولة معنية بالأوضاع الاقتصادية والأمنية للدول الأفريقية.