فرنسا تخصص 25.8 مليون يورو لمساعدة تونس بمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن بلاده ستقدم إلى تونس 25.8 مليون يورو إضافية لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

مساعدات من الاتحاد الأوروبي

وأضاف «دارمانان»، في تصريح صحفي عقب لقائه ونظيرته الألمانية مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أن هذه الأموال تختلف عن حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو لمساعدة تونس في معالجة أزمة الهجرة، التي أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

تكاتف في مجال مواجهة الهجرة

من جانبها، أكّدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أهمية تكاتف الجهود والعمل معاً في مجال الهجرة، وكذلك في مجال التعاون والأمن والوقاية من الكوارث.

وضه حد للوفيات في البحر المتوسط

وأوضحت الوزيرة الألمانية أنّ الأمر يتعلّق بوضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في البحر المتوسط، وكذلك بمعايير حقوق الإنسان، وبإيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا، دون عبور طريق الخطر، مؤكدة أن تكاتف الجهود في مكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر له دور فعال في صالح كل من تونس وفرنسا وألمانيا.

كما أكدت «فيزر» حرص ألمانيا على العمل مع فرنسا في هذه المجالات للحد من المعاناة الرهيبة للأشخاص القادمين من بلدان أفريقية أخرى، معربة عن أملها في ألا تتكرّر المأساة التي جدّت مؤخراً على الحدود اليونانية، في إشارة إلى حادثة غرق مركب للهجرة غير الشرعية.