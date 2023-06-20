ضياء رشوان: فرنسا بها 400 ألف جمعية أهلية ومصر لديها عشر هذا الرقم

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المجتمع الأهلي أو الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني من أهم أركان المجتمعات الحديثة، إذ يوجد على سبيل المثال في فرنسا نحو 400 ألف جمعية أهلية، ومصر بها عُشر هذا الرقم، ومن ثم نحتاج أكثر من ذلك.

تقديم 33% من الخدمة الطبية

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن المجتمع الأهلي يقوم ما بين 32 إلى 33% من الخدمة الطبية في مصر، ومن ثم إذا لم توجَد هذه النسبة فذلك سيشكل عبئا على الدولة وألما على المواطن.

خلق وظائف للمواطنين

وأكد أن المجتمع الأهلي ليس فقط للأعمال الخيرية ولكن يخلق أيضا وظائف ويعلم الناس ويدربهم ويعالجهم، كما أنه يدافع عن حقوق الناس، ومن ثم تشجيعه أمر واجب ليس للقائمين عليه، ولكن المجتمع الأهلي من الشعب وإلى الشعب يعود.