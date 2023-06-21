خبير اقتصادي: حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل لـ4 مليارات دولار

كشف الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل العلاقات المصرية الفرنسية، تعليقًا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس للمشاركة في القمة الدولية «ميثاق التمويل العالمي الجديد».

تطور كبير خلال السنوات الماضية

وأوضح «هريدي»، في مداخلة هاتفية لاكسترا نيوز، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وعلى عدة مستويات استراتيجية منها الطاقة والصناعات المتعددة.

تطور الأحداث العالمية

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4 مليارات دولار، فضلًا عن وجود فرنسا كمؤثر قوي في القارة الإفريقية ووجود أسس تعاونية مع عدة دول إفريقية، في ظل تطور الأحداث العالمية.

وأكد أن هناك اضطرابًا ماليًا ونقديًا يضرب الأسواق العالمية، وأن المخرج الرسمي للدول المتقدمة هو صياغة أطر تعاونية مع الدول الآخذة في النمو؛ لذلك فرنسا ترى في الدول التي لديها اقتصاد قوي وصلب يعتمد على الطاقة.