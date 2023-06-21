وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتخصيص قسم لأمراض الدم بمستشفى فاقوس المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية بمستشفيات فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بهم.

توافر الأدوية في مستشفى فاقوس المركزي

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية خلال زيارته الأولى الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى فاقوس المركزي، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً بتعزيز القوي البشرية من الأطباء في التخصصات المختلفة بالقسم، كما تفقد الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفي لمدة 48 ساعة عمل وفقاً لمتوسط التردد عليها، كما تأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لها، متفقدا قسم الأشعة، وقام بمعاينة بعض الأماكن القريبة لاختيار المناسب منها، لتخصيصها استراحة للمرضى والمرافقين المترددين على الأشعة، مع توفير مقاعد جيدة لهم، وعمل الصيانة اللازمة لها في حالة الاحتياج.

63 ماكينة تخدم 223 مريضا

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الكلى الصناعى، والذي يضم 63 ماكينة، ويخدم 223 مريضا، وحرص على الاستماع إلى مرضى الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتنظيم مواعيد جلسات الغسيل الكلوي خلال فترة عيد الأضحى بما يتناسب مع احتياجات المرضى، مع سرعة تقديم الوجبات الغذائية لهم قبل إجراء الجلسة، كما كلف مدير المستشفى بتخصيص قسم داخلي لأمراض الدم، لخدمة مرضى أنيميا البحر المتوسط «الثلاسيميا» وغيرهم، مع متابعة توفير أكياس الدم لهم، وفقاً لفصيلة كل مريض، مع التوجيه بسرعة الإنتهاء من تطوير قسم أسنان للأطفال بالمستشفى.

جولة في مستشفى طوارئ فاقوس

كانت الزيارة الثانية لمستشفى طوارئ فاقوس، التابعة لأمانة المراكز المتخصصة، تفقد الدكتور هشام مسعود خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر القوى البشرية اللازمة للعمل بالأقسام، وعدم وجود أي أعطال بالأجهزة الطبية، خاصة بقسم العمليات الجراحية، مطمئناً على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم العناية المركزة والتي تسع لـ16 سريرا.

ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، ومؤكداً على أهمية تعزيز سبل التعاون بين مستشفيات فاقوس المركزي وطوارئ فاقوس في كافة التخصصات الطبية، والتكامل بينهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمرضى.

جاءت الزيارة الثالثة لمستشفى حميات فاقوس، تفقد «مسعود» خلالها الأقسام الطبية المختلفة، والصيدلية الموحدة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهاً بنقل عيادة عقر الحيوان من مستشفى فاقوس المركزي إلى مستشفى الحميات، وتم على الفور نقل الأمصال، والفريق الطبي المكلف بالعمل إلى الحميات، أثناء الزيارة، متفقدا المكان الجديد للعيادة، وموجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.