«الصحة» تطلق دليل التكليف للأطباء البشريين على الموقع الإلكتروني للوزارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق دليل التكليف للأطباء البشريين على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف التعريف بدور ومسؤوليات الأطباء البشريين المكلفين الجدد في الوحدات والمراكز الصحية بالوزارة، وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإتاحة كل المعلومات و الإرشادات اللازمة لأطباء التكليف الجدد قبل استلامهم العمل والإجابة على تساؤلاتهم حول شئون التكليف.

رابط تحميل الدليل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الدليل يمكن تحميله من خلال موقع وزارة الصحة والسكان من خلال الدخول على الموقع التالي: https://www.mohp.gov.eg/Publications.aspx?cat_id=1039.

ويضم الدليل، معلومات ضرورية لمعرفة المهام الوظيفية والمسار الوظيفي للأطباء المكلفين الجدد، إضافة للقواعد المنظمة لتسلم العمل وتعديل التكليف والإجازات المسموح بها والمعلومات الهامة التي يجب أن يطلع عليها المكلفين الجدد قبل تقدمهم لحركة التكليف وتسليمهم العمل.

ويتضمن الدليل توضيحاً للإرشادات اللازمة لضمان أداء مهامهم بكفاءة، كما يتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمهام الطبية والإدارية والقانونية التي تتطلبها الوظيفة.

قواعد وإجراءات تكليف الأطباء البشريين

وأضاف «عبدالغفار»، أنَّ الدليل مقسم إلى بابين الأول يحتوى على عدة فصول شملت قواعد وإجراءات (تكليف الأطباء البشريين، والتظلمات من حركة التكليف، وتعديل التكليف داخل وخارج وحدات وزارة الصحة، وإلغاء التكليف، ومد فترة التكليف، والالتحاق بالكليات العسكرية، والحصول على إجازات بدون مرتب أثناء فترة التكليف، والتقدم لحركة النيابات، وأحكام عامة، وعقوبة مخالفة أحكام قانون التكليف).

وأوضح أنَ الباب الثاني يستعرض الخدمات المقدمة من القطاعات والهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة كالإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية للشئون الوقائية، وخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، والقوميسيون الطبي، الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإضافة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

فيما أكّدت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، أن التواصل مع الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان من خلال هاتف او فاكس (27921526) أو عن طريق البريد الإلكتروني:‏ https://www.mohp.gov.eg/Publications.aspx?cat_id=1039.